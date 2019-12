Bologna, il successo con il Milan in casa manca da diciassette anni

Domenica sera il Milan affronterà il Bologna in un match sentito da entrambe le parti. Da anni Bologna-Milan è sinonimo di sfide avvincenti caratterizzate da gol e emozioni. Negli ultimi 17 anni, il dall'Ara è stato storicamente un terreno fertile per la squadra rossonera: il diavolo, infatti, non perde in terra emiliana dal lontano 2002. In quella occasione, il Bologna formato Champions League di Guidolin spazzò via i rossoneri di Ancellotti con un secco 2-0 grazie alle reti di Cruz e Fresi.