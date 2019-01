Coppa Italia, Milan-Napoli mancava da quasi 29 anni

Milan-Napoli di martedì sarà il nono confronto che le due squadre giocheranno a San Siro in Coppa Italia. I precedenti parlano di 4 vittorie, 3 pareggi e un successo partenopeo. L’ultimo precedente nella coppa nazionale risale al 31 gennaio 1990, con la partita che terminò 0-0 ed era valida come semifinale d’andata. Martedì, in caso di parità, ci saranno supplementari e tiri di rigore.