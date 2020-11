CorSport - Verso Napoli-Milan: Rebic scalda i motori per giocare dall'inizio

Il rientro dalle nazionali del Milan vedrà come match d'accoglienza, l'importantissima sfida con il Napoli, gara valevole per i piani alti della classifica. In attesa del rientro dei giocatori impegnati con le rispettive selezioni, a Milanello sono al lavoro sia i giocatori non convocati che quelli che sono in fase di recupero. Tra questi figura anche Ante Rebic, chiaramente, rimasto a Milano per recuperare al 100% e rendersi disponibile per la gara con il Napoli. In questo senso, secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, il croato dovrebbe partire dal 1' dietro alle spalle di Ibrahimovic.