EMP-MIL (0-2): problema fisico per Florenzi, dentro Jimenez

Primo cambio obbligato per Stefano Pioli: Alessandro Florenzi è costretto ad abbandonare il campo al 35' per un problema fisico, al suo posto dentro il 2005 Alex Jimenez, reduce dall'ottima prestazione in Coppa Italia contro il Cagliari.

Questo il tabellino di Empoli-Milan:

EMPOLI (4-3-1-2): Caprile; Ebuehi (dal 28' Ranocchia), Ismajli, Walukiewickz, Luperto; Cambiaghi, Grassi, Maleh; Baldanzi; Gyasi, Caputo. All. Andreazzoli. A disp.: Perisan, Berisha, Shpendi, Marin, Cancellieri, Ranocchia, Destro, Maldini, Indragoli, Sodero.

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria (dal 35' Jimenez), Kjaer, Theo, Florenzi; Loftus-Cheek, Adli, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao. All. Pioli. A disp.: Nava, Mirante, Jovic, Romero, Gabbia, Chaka Traorè, Jimenez, Musah, Simic, Zeroli, Bartesaghi.

Arbitro: La Penna.

Marcatori: 12' Loftus-Cheek, 31' Giroud (su rigore)