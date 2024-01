EMP-MIL (0-3): la prima rete in A di Chaka Traoré chiude la partita all'88'

Il Milan, che stava soffrendo negli ultimi minuti, chiude la partita all'88' con la prima rete in Serie A di Chaka Traoré: grandissima ripartenza di Pulisic che si fa praticamente tutto il campo, poi serve il giovane attaccante della Primavera che entra in area e batte con il destro Caprile. Settimana da sogno per Traoré che era andato in gol anche in Coppa Italia contro il Cagliari.

Questo il tabellino di Empoli-Milan:

EMPOLI (4-3-1-2): Caprile; Ebuehi (dal 28' Ranocchia), Ismajli, Walukiewickz, Luperto; Cambiaghi, Grassi (dal 74' Marin), Maleh; Baldanzi (dal 58' Cancellieri); Gyasi, Caputo (dal 74' Maldini). All. Andreazzoli. A disp.: Perisan, Berisha, Shpendi, Destro, Indragoli, Sodero.

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria (dal 70' Bartesaghi), Kjaer (dall'85' Gabbia), Theo, Florenzi (dal 35' Jimenez); Loftus-Cheek (dal 70' Mush), Adli, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao (dall'85' Traoré). All. Pioli. A disp.: Nava, Mirante, Jovic, Romero, Simic, Zeroli.

Arbitro: La Penna.

Marcatori: 12' Loftus-Cheek, 31' Giroud (su rigore), 88' Traoré

Ammoniti: Calabria, Jimenez, Marin