Feronikeli-Milan 0-1: il commento a fine primo tempo

Finito il primo tempo a Pristina tra Feronikeli e Milan con i rossoneri in vantaggio per 1-0 grazie al gol, al 26', di Suso su calcio di punizione. La squadra di Marco Giampaolo, nettamente superiore agli avversari, ha tenuto sempre il pallino della manovra, ma né Castillejo né André Silva sono riusciti a trovare la via del gol. Tante giocate in verticale, soprattutto da parte di Suso, che sembra trovarsi a suo agio nella posizione di trequartista.