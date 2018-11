Gattuso: "Domani giochiamo con le due punte. Se c'è Simic, giocheremo a quattro dietro. Altrimenti a tre"

Rino Gattuso sulla gara di domani: “Se non vinciamo domani, siamo in mezzo a una strada. Siamo noi che dobbiamo cercare gli stimoli. Non c’è problema se lo stadio sarà vuoto. Dobbiamo vincere a tutti i costi. Abbiamo tutto da perdere domani. Penso che i ragazzi sappiano l’importanza della gara con il Dudelange. Se gioca Simic partiamo con una difesa a quattro, se non gioca lui, ci metteremo a tre. E davanti ci saranno i due attaccanti”.