Gattuso su Higuain: "E' forte e deve innervosirsi di meno. La squadra deve metterlo in condizione di fare bene in area"

Gattuso su Higuain: “Io penso che Gonzalo abbia una dote che è come vive lo spogliatoio. Riesce a fare gruppo, si diverte e lo ascoltano. Poi però è uno che appena vede che la linea non è dritta, si innervosisce. Quando lui dice qualcosa e a non essere sereno, la squadra lo percepisce. Deve migliorare su questo aspetto qui, ma la squadra deve metterlo nelle condizioni di rendere. Se Cutrone fa 4-5 scatti e lui ne fa uno, magari gli viene il dubbio di farne uno in più. Quando vi ho detto che non vuole andare via, è perché ci ho parlato. È il primo che si lamenta se gli grido addosso, se lo faccio lavorare a 1000 all’ora. Quando non lo faccio, mi chiede perché non lo faccio. Se gli arrivano 10 palloni in area, 8 sono gol. A livello di conoscenza dei compagni deve crescere anche lui”.