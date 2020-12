Gazzetta - Milan-Parma, le probabili formazioni del posticipo domenicale: attesa per Ibrahimovic

In avvicinamento alla gara tra Milan e Parma in programma domenica sera, la Gazzetta dello Sport ha riportato le probabili formazioni con cui le due squadre scenderanno in campo. Tra le fila dei rossoneri, in particolare, c'è attesa per capire il possibile recupero di Bennacer e Ibrahimovic, entrambi ai box dopo. Se per l'algerino il recupero per la panchina sembra possibile, per lo svedese si dovrà attendere la rifinitura di domani. Queste le probabili formazioni:

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria; Gabbia; Romagnoli; Theo; Tonali; Kessie; Saelemaekers; Calhanoglu; Brahim Diaz; Rebic. All. Pioli

PARMA (4-3-3): Sepe; Gagliolo; Alves; Osorio; Busi; Kurtic; Scozzarella; Hernani; Gervinho; Cornelius; Karamoh; All. Liverani