Gazzetta - Milan, per Pioli scelta tra Bonaventura e Calhanoglu

Come riporta La Gazzetta dello Sport per il tecnico del Milan Pioli l'unica scelta da fare in vista del Parma è quella rappresentata da Bonaventura e Calhanoglu. Il primo è reduce dalla partita di livello contro il Napoli dove si è rivisto il giocatore ammirato prima dell'infortunio, invece il turco che sembra essere favorito torna dalla squalifica rimediata nella partita contro la Juventus. Per il resto dovrebbero giocare gli stessi undici visti con il Napoli con Biglia sostituito dall'altro rientrante Bennacer.