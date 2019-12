Gervinho: "Contro il Milan non ci aspettavamo di perdere"

L'attaccante del Parma Gervinho è rientrato ieri dopo l'infortunio patito contro la Roma prima della sosta per le nazionali. Non la sua migliore prestazione in maglia crociata, ma la sua presenza in campo si è sentita. L'ivoriano ha così commentato al termine del match tramite il suo profilo Instagram: "Non il risultato che ci aspettavamo in casa. Adesso concentrati sulla partita di coppa !!". Si pensa già al prossimo impegno, giovedì contro il Frosinone in Coppa Italia.