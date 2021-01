In Bologna-Milan due possibili record di gol

Il primo gol in un Bologna-Milan di campionato con la formula del girone unico lo segnò Angelo Schiavio al minuto 75 dell’1-1 andato in scena nel 1929-1930. Era il 3 novembre 1929. Anche il primo marcatore del match in programma sabato pomeriggio passerebbe alla storia. Firmerebbe il gol numero 200 di questa storica sfida fra rossoblù e rossoneri. Non solo. Nel caso fosse il portiere in trasferta a essere battuto per primo, le reti bolognesi in Serie A e in casa contro il Diavolo raggiungerebbero quota 100.

Tutto questo perché, emiliano romagnoli e lombardi assieme hanno fatto 199 centri, i soli felsinei invece sono a 99 nel massimo torneo e sul proprio terreno di gioco.

La stagione passata di centri ne arrivarono addirittura 5: Piatek al 15’ su rigore, Theo Hernandez al 32’ di destro e al 40 autogol, Bonaventura al 46’ di sinistro, infine, Sansone all’84’ dal dischetto degli undici metri.

I rossoblù non conquistano l’intera posta in palio dalla stagione 2001-2002, 2-0 alla 26esima giornata, Fresi al 3’ e Cruz al 24’. Insomma, due calciatori che hanno in qualche modo legato la loro carriera all’Inter. Vale a scrivere la più vicina delle inseguitrici in classifica. Successivamente ecco 4 match chiusi in parità e 10 successi rossoneri.

Di Bologna-Milan alla 20esima giornata di Serie A ne rintracciamo già 2.

Il più recente nel 2008-2009, 1-4, Di Vaio su rigore all’8’, Seedorf all’11’, Kaka al 17’ su penalty e al 44’, Beckham al 59’.

Il più datato nel 1960-1961, 0-2: doppietta di Altafini, a segno al 43’ e al 72’.

CONFRONTI DIRETTI A BOLOGNA (SERIE A E SERIE B)

73 incontri disputati

25 vittorie Bologna

21 pareggi

27 vittorie Milan

100 gol fatti Bologna

99 gol fatti Milan

PRIMA SFIDA A BOLOGNA (SERIE A)

Bologna-Milan 1-1, 5° giornata 1929/1930

ULTIMA SFIDA A BOLOGNA (SERIE A)

Bologna-Milan 2-3, 15° giornata 2019/2020