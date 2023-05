Juventus-Milan 0-1: Olivier Giroud eletto MVP della sfida

Fonte: acmilan.com

If you get one shot, one opportunity, cantava Eminem. È bastata una sola occasione a Olivier Giroud per lasciare il suo segno, indelebile, nel successo del Milan sul campo della Juventus. Un 1-0 che sigilla, per i rossoneri, la conferma per la prossima Champions League: una rete che gli vale il premio di MVP del match grazie ai voti dei tifosi su AC Milan Official App.

Il numero 9 rossonero ha trovato il primo gol in carriera contro i bianconeri, e l'occasione non poteva che essere delle migliori: per Oli si è trattato della dodicesima rete in campionato e, soprattutto, la quinta di testa. Un dato di assoluto livello dal momento che nessuno, nel 2022/23 dei cinque maggiori campionati europei, ha fatto meglio di lui.

Anche in questa stagione Giroud è stato, per noi, l'uomo dei gol importanti. In casa o in trasferta, una firma d'autore per decidere e indirizzare le sorti rossonere. Una storia che dura da poco, quella di Oli con i nostri colori, ma che è già costellata di diversi momenti indimenticabili.

Dicevamo dell'unica occasione sfruttata nel migliore dei modi, con uno splendido colpo di testa a capitalizzare il cross di Calabria. Oltre alla rete segnata nel finale di primo tempo, i numeri raccontano di una partita di grande sacrificio e abnegazione per la squadra: 12 passaggi positivi, 4 sponde, 2 falli subiti. E tanti, davvero tanti, applausi per Oli!