Lazio-Milan da 6 stagioni è la sagra del gol

Nelle ultime 6 sfide entrambe le squadre in campo hanno trovato la via del gol.

E così la media delle marcature nei Lazio-Milan di campionato è schizzata da un valore di 2,4 che era possibile registrare dopo la stagione 2011-2012, fino ad un 3,7 che rintracciamo nel periodo compreso fra i tornei 2012-2013 e 2017-2018.

Se a questo ci aggiungiamo che i rossoneri in questo torneo hanno raccolto 1 solo clean sheet…

Non solo.

Nonostante i numeri che trapelano dal bilancio dei 77 incontri disputati (75 in Serie A più 2 in cadetteria) sorridano agli ospiti, negli ultimi 3 campionati hanno fatto la loro comparsa tutti i possibili segni in schedina.

Il successo casalingo, vale a dire l’1, nel 2017-2018, col 4-1 frutto della tripletta di Immobile (1 gol su rigore) e delle reti di Luis Alberto e Montolivo.

Il pareggio, l’X, nel 2016-2017, quando a firmare l’1-1 furono Biglia (su penalty) e Suso.

La vittoria esterna, o in altre parole il 2, nel 2015-2016, un 1-3 con marcatori Kishna, Bertolacci, Mexes e Bacca.

Chiudiamo segnalando che i gol biancocelesti fra le mura amiche e in Serie A sono arrivati a quota 99. Mentre stando alla classifica perpetua costruita con i risultati dei campionati a girone unico dal 1929-1930 in poi le sconfitte casalinghe ammontano a 249. E in questo torneo i laziali sono andati KO contro tutte le grandi affrontate: Napoli, Juventus, Roma, Inter…

CONFRONTI DIRETTI A ROMA (SERIE A E SERIE B)

77 incontri disputati

19 vittorie Lazio

36 pareggi

22 vittorie Milan

101 gol fatti Lazio

92 gol fatti Milan

PRIMA SFIDA A ROMA (SERIE A)

Lazio-Milan 0-0, 25° giornata 1929/1930

ULTIMA SFIDA A ROMA (SERIE A)

Lazio-Milan 4-1, 3° giornata 2017/2018