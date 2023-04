MIL-NAP (0-0): grande occasione da gol per Leao che poi incita San Siro

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Al 26' arriva la prima grande occasione da gol per il Milan, completamente inventata da Rafael Leao che prende palla a metà campo, va via in velocità a Anguissa e Rrahmani, entra in area e prova il diagonale con il sinistro che sfiora il palo. Subito dopo questa splendida azione personale, il giovane portoghese ha incitato il pubblico di San Siro, chiedendo il sostegno dei tanti tifosi milanisti presenti allo stadio questa sera.