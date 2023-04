MIL-NAP (1-0): Diaz inventa, Bennacer batte Meret e porta avanti i rossoneri al 40'

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Milan in vantaggio al 40': grandissima giocata in mezzo al campo di Brahim Diaz che con una finta fa fuori due avversari, lo spagnolo arriva al limite dell'area e allarga a destra per Leao che di prima serve dall'altra parte Ismael Bennacer che calci di prima intenzione sul primo palo e batte Meret. Rossoneri in vantaggio.