© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli rimane in 10 al 74': il centrocampista Anguissa ha infatti ricevuto il secondo giallo per un fallo in mezzo al campo su Theo Hernandez. La squadra di Spalletti proseguirà dunque questo match con un uomo in meno e dovrà fare a meno del centrocampista camerunense anche nella sfida di ritorno di martedì prossimo.