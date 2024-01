Milan-Cagliari 2-0 a fine primo tempo: decide per ora una doppietta di Jovic su assist di Theo

Il Milan ha chiuso il primo tempo in vantaggio per 2-0 grazie ad una doppietta di Luka Jovic (in entrambi i gol, assist di Theo Hernandez). Buona prestazione dei rossoneri, salvati dopo pochi minuti da una grande parata di Mirante su un colpo di testa da angolo di Petagna. Da segnalare la prova di personalità a sinistra del giovanissimo Jimenez, al suo esordio assoluto in prima squadra.

Queste le formazioni ufficiali:

MILAN (4-2-3-1): Mirante; Calabria, Simić, Hernández, Jiménez; Adli, Reijnders; Chukwueze, Romero, Traorè; Jović. A disp.: Maignan, Nava; Bartesaghi, Florenzi, Kjær, Nsiala; Loftus-Cheek, Pulisic, Zeroli; Giroud, Leão. All.: Pioli.

CAGLIARI (4-3-1-2): Radunović; Di Pardo, Wieteska, Obert, Hatzidiakos; Deiola, Makoumbou, Jankto; Mancosu; Petagna, Luvumbo. A disp.: Aresti, Scuffet; Azzi, Capradossi, Goldaniga, Zappa; Sulemana, Viola; Oristanio, Pereiro. All.: Ranieri.

Arbitro: Prontera di Bologna.