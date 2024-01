Milan-Cagliari: Theo Hernandez votato MVP della sfida di Coppa Italia

Insuperabile, incontenibile, trascinatore. Per Theo Hernández sono finiti aggettivi e complimenti. Il Milan ha conquistato i Quarti di finale di Coppa Italia superando 4-1 il Cagliari, e Theo - che nel finale ha indossato anche la fascia di capitano - ha convinto nuovamente tutti.

Sontuoso in entrambe le fasi. Dietro ha guidato con personalità una linea difensiva giovane e inedita, composta anche dai classe 2005 Simić e Jiménez, davanti ha illuminato San Siro con le sue accelerazioni e i due assist telecomandati per la doppietta di Luka Jović che ha indirizzato il match. Il terzino rossonero ha superato proprio l'attaccante serbo e Chaka Traorè - al primo centro in assoluto da milanista - nelle preferenze dei tifosi grazie ai voti espressi su AC Milan Official App.

Tanti cambi, diverse insidie, il Cagliari non era da sottovalutare. Al 29' è servita una sua invenzione con il mancino per pescare Jović in area e sbloccare il punteggio, mentre al minuto 42 il pubblico milanista ha accompagnato con vigore la sua cavalcata dirompente, culminata con il secondo assist di giornata per il numero 15. Recuperato il possesso sulla trequarti difensiva, Hernández è partito in coast-to-coast, superando palla al piede tre avversari e servendo a Luka un cioccolatino solamente da scartare.

Il doppio assist in Coppa Italia non è nemmeno una novità. Theo, infatti, aveva già fornito due passaggi vincenti nel match casalingo contro il Genoa del gennaio 2022. Preciso e puntuale in ogni chiusura arretrata, scattante e determinato in proiezione offensiva. Applausi per lui a San Siro, avanti così Theo!