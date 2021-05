Milan, che delusione: ora per la Champions diventa decisiva l'ultima giornata

Il Milan non è andato oltre lo 0-0 contro il Cagliari e ha sprecato così la grandissima occasione di assicurarsi il pass per la prossima Champions League: ora sarà decisiva la sfida di domenica prossima sul campo dell'Atalanta. Brutta prestazione dei rossoneri che hanno sbagliato tanto e non hanno saputo portare a casa i tre punti contro una squadra già salva. Grande delusione per il Diavolo che ora si giocherà tutto nell'ultima giornata di campionato sul difficilissimo campo di Bergamo.