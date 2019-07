Milan e Benfica, storia di una sfida che non sarà mai come le altre

Questa domenica Milan e Benfica si affronteranno nella International Champions Cup. Finora rossoneri e portoghesi si sono affrontati soltanto nella massima competizione europea, dagli albori della Coppa dei Campioni all’ultima apparizione in Champions League del Milan del ciclo ancelottiano. I precedenti sorridono al Diavolo, imbattuto nei 6 incroci con i lusitani. Infatti, la storia dei due club li ha visti sfidarsi per la prima volta il 22 maggio 1963 a Wembley, in finale di Coppa Campioni: 2-1 per il Milan, col la doppietta di Altafini a rendere vano il gol di Eusebio. Successivamente vi è stata la possibile rivincita, il 23 maggio 1990 allo stadio Prater di Vienna, ma anche lì finì con la festa del Diavolo, vittorioso per 1-0 grazie al gol di Rijkaard. Poi i quarti di finale di Champions League 1994-95, vinti all’andata per 2-0 a San Siro (doppietta di Marco Simone) e pareggiato al Da Luz a reti bianche. Gli ultimi incroci, risalenti alla fase a gironi del 2007-08, hanno visto ancora i rossoneri vincere a San Siro per 2-1 (Pirlo e Inzaghi per il Milan, Nuno Gomes per le Aquile) e pareggiare a Lisbona per 1-1 (reti ancora di Pirlo e di Maxi Pereira). Una sfida che trasuda storia e tradizione, un appuntamento con la storia a prescindere dal palcoscenico che la presenterà.