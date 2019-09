Milan, è dal 2012 che i rossoneri non vincono in casa del Torino

E’ dal 9 dicembre 2012 che il Milan non riesce a ottenere i tre punti in casa del Torino. In quella circostanza, la squadra allenata da Max Allegri vinse per 4-2 con i gol di Robinho, El Shaarawy, Pazzini e Nocerino. Negli ultimi cinque precedenti, sono quattro i pareggi e una la sconfitta rimediate dal Milan, con il ko per 2-0 dello scorso aprile che pesò, in termini di classifica, nella lotta alla Champions.