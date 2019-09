Quello che si giocherà domani sera alle 2045 a San Siro sarà il 171° derby della Madonnina in Serie A. Come riporta Opta, il bilancio tra le due squadre in campionato è il seguente: 51 vittorie del Milan, 55 pareggi e 64 successi dell'Inter.



La prossima sfida dei rossoneri la puoi vedere solo su DAZN! - CLICCA QUI per attivare il tuo mese gratis entro il 6/10/2019