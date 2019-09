Milan-Inter: il derby sarà un grande show tra nuove luci e tanti vip

Il derby di domani sera a San Siro sarà un grande show: come racconta La Gazzetta dello Sport questa mattina, il nuovo impianto di luci Led sincronizzato con colori e musica introdurrà la partita (questa idea ha impegnato 40 giorni di realizzazione e l’utilizzo di 356 proiettori). Sugli spalti, ad ammirare questo spettacolo, ci saranno anche tantissimi vip come per esempio Van Basten, Stoichkov, Ronaldo, Schmeichel, il presidente FIFA Infantino, lo sciatore Dominik Paris, la top model Bianca Balti e l’ex fuoriclasse del tennis Boris Becker.