Milan-Juventus è stato un grande spettacolo per tutti, sia per chi era allo stadio, sia per quelli che l'hanno vista in TV: come riferisce il Corriere della Sera, per questo match, erano collegati infatti ben 150 Paesi e record d'incasso a San Siro con 5,1 milioni di euro che sono finiti nelle casse del club di via Aldo Rossi.