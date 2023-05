Milan-Lazio, 2-0 a fine primo tempo: in gol Bennacer e Theo. Infortunio per Leao

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Il primo tempo di Milan-Lazio si è concluso 2-0 per i rossoneri: per ora decidono le reti di Bennacer e Theo Hernandez, autore di un altro supergol (cost-to-cost da area ad area e gran sinistro che si è insaccato alle spalle di Provedel). Il Diavolo può essere sicuramente contento per la prestazione e il risultato, ma a rovinare il pomeriggio del Milan è l'infortunio muscolare di Rafael Leao, costretto ad abbandonare il terreno di gioco dopo 11'. Tra quattro giorni è in programma il derby di andata valido per le semifinali di Champions League.