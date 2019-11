Milan-Lazio è 5-1 per vittorie

Sarà il 79esimo Milan-Lazio in un campionato a girone unico.

Abbiamo scritto “in un campionato” perché l’incrocio fra rossoneri e biancocelesti vanta precedenti sia in Serie A, sia in cadetteria. Questi ultimi andarono in scena agli inizi degli anni Ottanta. Nel torneo 1980-1981 fu 1-1. Nella stagione 1982-1983 un sonoro 5-1.

Il bilancio totale dei testa a testa sorride ai padroni di casa avanti per vittorie, 45-9, e gol marcati, 157-73. Mentre i segni X sono 24. In altre parole è come se ogni 5 successi a favore del Diavolo ce ne fosse 1 per l’Aquila. Un rapporto che la dice lunga sull’andamento del match.

Così come l’assenza del segno 2 in schedina.

Il più recente risale alla seconda giornata del 1989-1990. Allora terminò col risultato di 0-1. Man of the match, ma nella porta sbagliata, Maldini. Fu l’attuale direttore tecnico rossonero, allora perno della difesa, a siglare l’autorete decisiva.

Poi ecco 18 successi meneghini più altri 11 pareggi con 51 gol totalizzati dai lombardi e 22 dai laziali.

CONFRONTI DIRETTI A MILANO (SERIE A E SERIE B)

78 incontri disputati

45 vittorie Milan

24 pareggi

9 vittorie Lazio

157 gol fatti Milan

73 gol fatti Lazio

PRIMA SFIDA A MILANO (SERIE A)

Milan-Lazio 2-1, 8° giornata 1929/1930

ULTIMA SFIDA A MILANO (SERIE A)

Milan-Lazio 1-0, 32° giornata 2018/2019