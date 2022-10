Milan-Monza, rossoneri avanti 2-0 a fine primo tempo: doppietta di Diaz

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Si è concluso il primo tempo del match tra Milan e Monza con il risultato di 2-0 per i rossoneri. Il grande protagonista della sfida è stato finora Brahim Diaz, autore di due bellissimi gol. Bene anche Tatarusanu, che ha salvato due volte la porta rossonera, in particolare sul colpo di testa di Carlos Augusto, e Origi, che ha avuto alcuni spunti interessanti, oltre ad aver regalato l'assist per la seconda rete di Diaz.