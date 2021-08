Milan-Panathinaikos, nessuna gara ufficiale tra le due squadre: si sono affrontate solo due volte in amichevole

Milan e Panathinaikos, che domani sera giocheranno in amichevole a Trieste, non si sono mai affrontare in gare ufficiali nella loro storia. Le due squadre si sono invece già incontrate due volte in amichevole: una il 2 agosto 1998 allo stadio Brianteo di Monza (vittoria 2-1 per i greci, gol di Ganz per i rossoneri) e una il 7 agosto 2010 a Detroit (0-0 al 90' e poi vittoria del Diavolo ai rigori).