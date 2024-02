Milan-Rennes 1-0 al 45': per ora decide un bel gol di Loftus-Cheek

Ottima prestazione del Milan che chiude il primo tempo avanti di un gol contro il Rennes: per ora decide un bel gol di testa al 32' di Loftus-Cheek su cross perfetto dalla destra di Florenzi. La squadra rossonera, che non ha praticamente mai rischiato nulla in difesa, ha creato diverse occasioni da gol, in particolare c'è da segnalare la traversa colpita da Leao dopo 7'.

Questo il tabellino del match:

MILAN: Maignan; Florenzi, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Reijnders, Musah, Loftus-Cheek; Pulisic, Giroud, Leao. A disp. Sportiello, Mirante, Bennacer, Adli, Jovic, Okafor, Thiaw, Terracciano, Eletu, Nsiala, Bartesaghi. All. Pioli

RENNES: Mandanda; G.Doué, Omari, Theate, Truffet; Bourigeaud, Matusiwa, Santamaria, D.Doué; Kalimuendo, Terrier. A disp. Gallon, Lembet, Gouiri, Blas, Wooh, Belocian, Salah, Seidu, Cissé, Nagida, Lambourde, Yildirim. All. Stephan

Marcatori: 31′ Loftus-Cheek

Arbitro: Dabanovic