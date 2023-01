Milan-Roma, rossoneri avanti 1-0 a fine primo tempo: per ora decide un gol di testa di Kalulu

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

E' finito il primo tempo a San Siro con il Milan in vantaggio per 1-0 sulla Roma: a decidere per ora il match è un gol al 30' di Pierre Kalulu su azione da calcio d'angolo. A fare la partita è stata la squadra di Stefano Pioli, mentre i giallorossi hanno pensato soprattutto a difendersi e si sono fatti vedere in avanti solo con un paio di conclusioni dalla distanza.