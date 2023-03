Milan-Salernitana, 1-0 a fine primo tempo: per ora decide un gol di Giroud

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Milan ha chiuso il primo tempo in vantaggio per un 1-0 grazie ad un gol di testa su angolo di Olivier Giroud all'ultimo minuto. Partita non semplice per il Diavolo che ha trovato pochi spazi in avanti e ha rischiato anche di andare sotto al 43', ma Maignan è stato strepitoso in uscita su Dia. Da segnalare che il numero 9 rossonero è andato vicino al gol anche al 29' con una splendida rovesciata, ma la sua conclusione è finita di poco alta sopra la traversa.