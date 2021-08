Milan, sconfitta ai rigori contro il Valencia ma buone indicazioni per Pioli

Prima sconfitta estiva per il Milan ma solamente dopo i calci di rigore. I rossoneri infatti hanno perso 5-3 contro il Valencia dopo aver pareggiato 0-0 durante i tempi regolamentari, dimostrando ancora una volta solidità difensiva. Nei novanta minuti il Milan non ha subito gol e ha gestito con autorevolezza il match, nonostante i tanti cambi. Infatti Stefano Pioli ha iniziato la partita stravolgendo la formazione scesa in campo sabato scorso contro il Nizza, lanciando Leao, Maldini e Castillejo dall’inizio, mentre Conti e Ballo-Tourè hanno preso il posto di Calabria e Hernandez in difesa. Nel primo tempo Milan pericoloso più volte, dove viene annullato anche un gol regolare a Leao. Bene Brahim Diaz che ha innescato più volte i compagni che però non hanno saputo sfruttare le occasioni.

Nella ripresa è entrato Olivier Giroud, positivo e propositivo nei movimenti offensivi. Nel finale brutto intervento di Krunic su Gaya, il quale reagisce con una testa a testa con il bosniaco: ne nasce una mini rissa con tutti i giocatori attorno al capitano del Valencia. La partita finita 0-0, si è poi risolta ai rigori a favore degli spagnoli.

In generale indicazioni positive per Stefano Pioli, atteso ora dal match contro il Real Madrid in Austria. Domani il Milan resterà a Valencia dopo l'amichevole giocata questa sera; nella città spagnola Pioli dirigerà un allenamento prima di tornare in Italia. La squadra, poi, sarà nuovamente a Milanello da venerdì per una doppia seduta.

VALENCIA-MILAN 5-3 dcr

Sequenza rigori: Vallejo gol, Giroud gol, Maxi Gomez gol, Calabria gol, Guedes gol, Krunic fuori, Esquerdo gol, Rebic gol, Hugo gol.

VALENCIA (4-4-2): Mamardashvili; Correia, Gabriel Paulista (42’ st Diakhaby), Hugo, Gaya (42’ st Jesus Vazquez); Alderete, Jason (24’ st Sobrino), Burlamaqui (24’ st Esquerdo), Cheryshev (36’ st Vallejo); Guedes, M. Gomez. A disp: Fran Perez, Javi Guerra, Diego Lopez, Joseda, Charli. All: José Bordalás

MILAN (4-2-3-1): Maignan (1’ st Tatarusanu); Conti (15’ st Calabria), Tomori (1’ st Kalulu), Romagnoli (1’ st Gabbia) Ballo-Touré (15’ st Theo Hernandez); Tonali (1’ st Krunic), Pobega (45’ st Di Gesù); Castillejo, Diaz (15’ Rebic), Maldini (1’ st Saelemaekers); Leao (15’ st Giroud). A disp: Plizzari, Robotti. All. Pioli.

Arbitro: Melero Lopez (Spagna)

Note: 2500 spettatori. Ammoniti: Correia, Krunic, Gabbia per gioco scorretto. Recupero tempo: 2’ pt, 3’ st.