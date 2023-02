Milan-Tottenham, 1-0 a fine primo tempo: per ora decide un gol di Diaz

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Il Milan ha chiuso in vantaggio per 1-0 il primo tempo del match contro il Tottenham: per ora decide un gol di Brahim Diaz che al 7' ha fatto esplodere San Siro e ha portato avanti i rossoneri. Gli inglesi si sono visti soprattutto su palla inattiva, anche se non hanno mai creato grandi problemi a Tatarusanu. Buona prestazione finora della squadra di Pioli che ha tenuto bene il campo.