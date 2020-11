Napoli-Milan, Gattuso pronto a lanciare l'ex rossonero Petagna dal 1'

Manca meno di una settimana all'importantissimo match tra Napoli e Milan, gara valevole per i piani alti della classifica. Tra le fila dei partenopei, in particolare, Osimhen potrebbe essere costretto al forfait dopo l'infortunio rimediato in nazionale. In questo senso, secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, Gattuso potrebbe e dovrebbe lanciare Petagna, attaccante cresciuto nelle giovanili del Milan e da quest'estate militante nelle fila del Napoli.