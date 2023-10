Napoli-Milan verrà trasmessa in tutto il mondo: la copertura televisiva del match nei 5 continenenti

Il match di domani sera tra Napoli e Milan verrà visto in tutto il mondo. Lo riferisce il sito ufficiale del club partenopeo: "Riflettori planetari accesi sullo Stadio Maradona per la decima giornata di Serie A. Napoli-Milan sarà seguita in tutto il Mondo, un evento che vedrà la copertura televisiva dei 5 Continenti.

Questo l'elenco delle televisioni e dei Broadcaster che trametteranno la gara:

USA: la Gara sarà trasmessa da CBS, in diretta, su Paramount+ (OTT)

MENA: la Gara sarà trasmessa, in diretta, da Starzplay (OTT) e da Abu Dhabi Media su Abu Dhabi Sport Premium 1 (canale lineare)

Russia: la Gara sarà trasmessa da Match TV, in diretta, su Match Football 1 (canale lineare), su MATCH (canale lineare) e sulle proprie piattaforme digitali

Previsto il collegamento delle maggiori Nazioni Europee: Inghilterra, Spagna, Germania, Danimarca, Russia, Polonia, Bulgaria, Grecia, Portogallo, Macedonia, Georgia, Olanda, Slovenia e delle centro-sudamericane quali Argentina, Brasile, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Cile, Messico, Uruguay, Honduras, Nicaragua, Repubblica Dominicana, Paraguay e Venezuela.

Collegate anche Australia, Canada, Usa, Cina, Giappone, gli Stati africani di Angola, Algeria, Burkina Faso, Camerun, Capo Verde, Costa d’Avorio, Egitto, Marocco, Nigeria, Senegal, Sierra Leone, Sudafrica, Uganda, Zambia, Zimbawe

Copertura diffusa in Asia con collegamenti in Brunei, Cambogia, Indonesia, Filippine, Mongolia, Nepal, Pakistan, Singapore, Sri Lanka, Taiwan, Thailandia e Vietnam.