Newcastle-Milan: le statistiche della partita tra inglesi e rossoneri

vedi letture

La stagione del Milan è arrivata al primo crocevia, e i ragazzi di Pioli ci arrivano sapendo che quanto potrà accadere nell'ultima giornata del girone di Champions League non dipende solo da loro. La situazione, dopo la sconfitta interna per 3-1 contro il Borussia Dortmund, è quasi disperata: il Milan deve vincere, e deve sperare che il Borussia vinca in casa contro il Paris St. Germain.

Solo in questo modo i rossoneri potranno passare come secondi. Se il Milan dovesse vincere, e i francesi dovessero evitare la sconfitta, allora per i rossoneri sarebbe Europa League. In caso di non vittoria, il Milan saluterebbe le Coppe Europee.

Si giocherà il 13 dicembre, sarà la 20ma volta nella storia rossonera. Finora 7 vittorie, 8 pareggi e 4 sconfitte. L'ultimo precedente risale alla stagione 2020-21, quando il Milan rimontò in casa contro il Parma un passivo di due gol con una doppietta di Theo Hernandez.

Nel 2018 l'umiliante sconfitta per 3-1 in casa dell'Olympiakos, che estromise il Milan dal girone di Europa League. A segno Cissé, poi un'autorete di Zapata, seguita 4 minuti dopo da un gol dello stesso Zapata. Infine un rigore di Fortounis a sbattere il Milan fuori dall'Europa. L'ultima vittoria è avvenuta nel 2017, un 3-0 in Coppa Italia contro il Verona. Segnarono Suso, Romagnoli e Cutrone.

Degna di nota la sfida del 2007, valida per le semifinali del Mondiale per Club Fifa, in cui il Milan si impose per 1-0 contro i giapponesi dell'Urawa Red Diamonds, unica partita ufficiale contro una squadra asiatica. Il gol fu siglato da Clarence Seedorf.

L'avversario è il Newcastle, e sarà la seconda sfida in assoluto contro i bianconeri che tra le loro fila hanno Sandro Tonali, che però è squalificato per tutta la stagione per il caso scommesse che lo riguarda personalmente. L'unico precedente è lo 0-0 con cui i rossoneri hanno aperto in casa il girone, in una partita dominata ma senza sbocchi a rete, e che vide il Milan dover fare a meno di Maignan al minuto 81, sostituito da Marco Sportiello. Proprio lui alla fine ha evitato la beffa con una parata importante nei minuti di recupero.

Contro le squadre inglesi il bilancio è in negativo, sarà la partita n.49 contro una squadra inglese, finora 13 vittorie, 15 pareggi e 20 sconfitte. In trasferta, sarà la 23ma volta, con una vittoria, 8 pareggi e 13 sconfitte.

L'unica vittoria risale al febbraio 2005, quando il Milan si impose per 1-0 sul Manchester United con gol di Hernan Crespo.

Da quel momento 6 sconfitte e 5 pareggi, l'ultimo dei quali l'8 marzo 2023, uno 0-0 in casa del Tottenham di Antonio Conte che permise al Milan di eliminare i londinesi dopo l'1-0 dell'andata e andare a giocarsi i quarti di finale contro il Napoli.

Arbitrerà l'olandese Makkelie, sarà la terza volta alla guida del Milan, e i due precedenti non sono buoni: entrambe sconfitte, ed entrambe contro squadre inglesi. A Milano un 1-2 per il Liverpool nella fase a gironi di due stagioni fa, a Londra uno 0-3 in casa del Chelsea nella scorsa fase a gironi.