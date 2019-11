Parma, Daspo a 9 ultras. Tifosi in silenzio per 15 minuti contro il Milan

"Daspo a 9 tifosi. Boys in silenzio 15 minuti", con questo titolo in prima pagina apre la Gazzetta di Parma. La Questura di Ferrara ha riportato di come alcuni Ultras del Parma avrebbero, il condizionale è d'obbligo, cercato di entrare in contatto con alcuni ultras della SPAL in occasione del derby del mese scorso. Non ci sono stati scontri, ma il recente decreto punisce anche solo l'intenzione e così sono arrivate ben nove diffide. I Boys effettueranno così uno "sciopero del tifo", di 15 minuti domenica contro il Milan.