Parma, nessuna squalifica in vista del Milan

Come di consueto, oggi il Giudice Sportivo ha diramato il comunicato relativo alla tredicesima giornata di Serie A. Non risultano esserci squalificati né nelle file del Parma, né in quelle del Milan, che dunque, al netto degli infortuni, avranno la rosa al completo per il match di domenica prossima. Entra però in diffida Antonino Barillà, giunto domenica scorsa al quarto giallo in campionato, mentre Riccardo Gagliolo arriva a tre ammonizioni e Alberto Grassi raggiunge quota due gialli.