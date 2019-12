Per Milan e Sassuolo esame di maturità

I rossoneri hanno sempre marcato almeno un gol quando hanno ospitato in campionato il Sassuolo. Notizia non certo buona per chi, come i neroverdi, vanta la terza peggior difesa del campionato con ben 27 gol incassati in 14 match disputati (praticamente 2 a gara).

Però… in trasferta il pacchetto arretrato sassolese è stato bucato solo 11 volte, dato che vale comunque un decimo posto per rendimento.

Il bilancio dei precedenti Milan-Sassuolo al Meazza, come prevedibile, sorride ai padroni di casa avanti per numero di vittorie, 4-1, e marcature, 11-8. Mentre c’è solo 1 pareggio.

Dando uno sguardo anche ai match a campi invertiti, scopriamo che il Diavolo ha in corso un serie di partite positive arrivata a quota 6: 5 successi più 1 segno X (l’1-1 casalingo nel 2017-2018).

La compagine di mister Pioli viene da 3 turni a punti (Napoli, Parma, Bologna). È la striscia più lunga nella sua A 2019-2020. Quella di De Zerbi è reduce da 2 punti nelle ultime 2 giornate (Juventus, Cagliari). In questo torneo mai è arrivata a 3 gare positive.

Insomma, per entrambi i club il prossimo impegno sembra una sorta d’esame di maturità.

CONFRONTI DIRETTI A MILANO (SERIE A)

6 incontri disputati

4 vittorie Milan

1 pareggio

1 vittoria Sassuolo

11 gol fatti Milan

8 gol fatti Sassuolo

PRIMA SFIDA A MILANO (SERIE A)

Milan-Sassuolo 2-1, 38° giornata 2013/2014

ULTIMA SFIDA A MILANO (SERIE A)

Milan-Sassuolo 1-0, 26° giornata 2018/2019