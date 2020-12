Quel Genoa-Milan giocato a Lucca e deciso da Chiarugi

Il calendario indica la data del 4 maggio 1974. In programma c’è Genoa-Milan. I rossoneri ci arrivano con 26 punti in classifica per via delle 10 vittorie, i 6 pareggi, le 11 sconfitte. I rossoblù, invece, con soltanto 17 punti frutto di 4 successi, 9 segni X, 14 KO. La sfida però va in scena al Porta Elisa di Lucca, in Toscana. Si impongono i lombardi per 1-0. Man of the match è Chiarugi, in gol al 45’ pochi istanti prima dell’intervallo.

Fra i 53 precedenti Genoa-Milan, Serie A più cadetteria, c’è anche quello appena raccontato.

Il bilancio vede i rossoneri ormai in vantaggio. Anche grazie agli ultimi incroci. Dal 2017-2018, infatti, compare soltanto il segno 2 in schedina.

La più recente vittoria del Grifone è rappresentata dal 3-0 del 2016-2017.

E il pareggio? Non si vede dal 2010-2011 quando l’incrocio terminò col punteggio di 1-1.

Il Genoa viene dal KO contro la Juventus. Non fa tre punti dall’esordio in campionato. Il Milan contro il Parma ha mantenuto l’imbattibilità in Serie A. Merito soprattutto del difensore francese Theo Hernandez che ha firmato una doppietta, annullando così il doppio vantaggio gialloblù.

Da ricordare che proprio al stagione scorsa Theo Hernandez trovò il primo gol nel nostro campionato a Genova contro il Vecchio Balordo. Era la settima giornata: padroni di casa in vantaggio con Schone su punizione, pari dell’esterno d’oltralpe, Kessie su rigore per il definitivo 1-2. Ma a firmare il successo fu il portiere Reina, capace di parare un rigore allo stesso Schone quando il cronometro segnava il 93’.

CONFRONTI DIRETTI A GENOVA (SERIE A E SERIE B)

53 incontri disputati

14 vittorie Genoa

20 pareggi

19 vittorie Milan

54 gol fatti Genoa

68 gol fatti Milan

PRIMA SFIDA A GENOVA (SERIE A)

Genoa-Milan 2-2, 17° giornata 1929/1930

ULTIMA SFIDA A GENOVA (SERIE A)

Genoa-Milan 1-2, 7° giornata 2019/2020