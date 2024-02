Rennes-Milan 1-1 a fine primo tempo: Jovic ha risposto a Bourigeaud

Si è concluso 1-1 il primo tempo di Rennes-Milan: francesi in vantaggo all'11' con un bel destro da fuori area di Bourigeaud, al 22' è arrivato invece il pareggio di Jovic di testa su assist di Theo Hernandez. I padroni di casa hanno spinto per tutta la prima frazione di gioco, lasciando delle praterie che però il Diavolo non ha saputo sfruttare in contropiede (la prima occasione dopo 2' con Leao). Da segnalare invece una grande parata di Maignan su Kalimuendo al 27'.

Il tabellino del match:

RENNES-MILAN 1-1

Marcatori: 11' Bourigeaud, 22' Jovic

RENNES (4-4-2): Mandanda; G.Doué, Omari, Theate, Truffert; D. Doué, Santamaria, Bourigeaud, Terrier; Gouiri, Kalimuendo. A disp.: Gallon, Lembert, Matusiwa, Blas, Wooh, Belocian, Salah, Seidu, Cisse, Lambourde, Bertug Yildirim All. Stephan

MILAN (4-3-3): Maignan; Florenzi, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Musah, Bennacer, Reijnders; Pulisic, Jovic, Leao. A disp.: Sportiello, Mirante, Terracciano, Bartesaghi, Thiaw, Nsiala, Adli, Loftus-Cheek, Eletu, Chukwueze, Okafor, Giroud. All. Pioli.