Roma-Milan da VAR? Negli ultimi 5 anni 1 rigore e 1 espulso

Hanno marcato entrambe 91 gol nella storia del match. Eppure la bilancia finisce col pendere verso il rossonero.

Quello di domenica sarà l’84 scontro diretto Roma-Milan nella Serie A con la formula del girone unico. Il bilancio dei precedenti dal 1929-1930 in poi strizza l’occhio agli ospiti avanti, seppur di sole 3 lunghezze, ai padroni di casa, 28-25, mentre i segni X ammontano a 30.

A proposito di pareggi, proprio l’1-1 e lo 0-0 sono i risultati più ricorrenti. Il primo ha fatto capolino al termine di 14 sfide, il secondo dopo 12 incroci.

La stagione passata fu 0-2 con Cutrone e Calabria nel tabellino dei marcatori.

Il più recente trionfo della Roma risale al 2016-2017, 1-0 firmato da Nainggolan.

Curiosamente c’è un solo precedente Roma-Milan alla 22esima giornata di Serie A. Fu nel 1993-1994, quando i meneghini si imposero per 2-0 grazie a Massaro e Maldini.

I due club arrivano allo scontro diretto con morali contrapposti.

La squadra di Di Francesco è reduce dalla debacle di Firenze, mentre quella di Gattuso ha avuto la meglio sul Napoli. In classifica sono divise da un solo punto, con i rossoneri davanti.

Ma se Dzeko e compagni non si fossero smarriti nel secondo tempo di Atalanta-Roma, all’Olimpico sarebbero scesi guardando gli avversari dall’alto in basso. Perché se prendiamo la classifica costruita con i risultati dei match alla fine del primo tempo, ecco che la Lupa sta davanti con 34 punti (10V – 4X – 7P), uno in più del Diavolo che segue a quota 33 (7V – 12X – 2P).

Chiusura con un paio di statistiche in chiave VAR…

Negli ultimi 5 Roma-Milan è stato sanzionato 1 solo calcio di rigore (parato da Szczesny a Niang nel 2016-2017), così come è stato espulso 1 solo giocatore (Armero per doppia ammonizione nel 2014-2015).

Insomma, vinca, magari senza polemiche, il migliore e… in caso di segno X sarà il 50esimo nelle sfide di Serie A fra giallorossi e rossoneri.

CONFRONTI DIRETTI A ROMA (SERIE A)

83 incontri disputati

25 vittorie Roma

30 pareggi

28 vittorie Milan

91 gol fatti Roma

91 gol fatti Milan

PRIMA SFIDA A ROMA (SERIE A)

Roma-Milan 1-0, 21° giornata 1929/1930

ULTIMA SFIDA A ROMA (SERIE A)

Roma-Milan 0-2, 26° giornata 2017/2018