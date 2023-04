Roma-Milan: le statistiche prepartita del match dell'Olimpico

Fonte: statistiche a cura di Mirco Bortolaso – dal sito www.magliarossonera.it

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

STATISTICHE SULLE PARTITE

Nella giornata che può potenzialmente consegnare il tricolore al Napoli in caso di vittoria contro la Salernitana e di contemporanea non vittoria della Lazio sul campo dell'Inter, il Milan si appresta a fare visita alla Roma di José Mourinho all'Olimpico, per una partita che, classifica alla mano, diventa decisiva per riuscire a staccare il pass per la prossima Champions League. Sia il Milan che la Roma avrebbero un'altra strada per arrivarci, che però passa per il sollevamento al cielo di un trofeo.

Si giocherà il 29 aprile, sarà la 15ma volta che il Milan gioca in questa data. Finora 8 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte. L'ultimo precedente è il 2-1 esterno con cui il Milan si è imposto a Bologna nel 2018, con gol di Calhanoglu e Bonaventura, mentre per il Bologna provò a riaprire l'incontro De Maio. Nel 2015 l'ultima sconfitta, un pesante 1-3 interno contro il Genoa: Bertolacci e Niang portarono avanti il Genoa, poi Mexes accorciò le distanze, ma chiuse Iag Falque su rigore nel recupero.

Nel 1998 il Milan giocò all'Olimpico, ma contro la Lazio, per il ritorno della finale di Coppa Italia. All'andata Weah firmò l'1-0 di San Siro, ma in quella partita, nonostante il vantaggio di Albertini, la Lazio ebbe la meglio con Gottardi, Jugovic su rigore, e Alessandro Nesta. Questa ad oggi è l'unica sconfitta in trasferta in questa data. Contro la Roma sarà la sfida n.195, la n.97 in trasferta, la n.89 in Serie A. Relativamente a quest'ultima competizione, il bilancio vede il Milan avanti 30 vittorie a 26, con 32 pareggi. Il Milan ha segnato 99 gol in trasferta in Serie A alla Roma, mentre la Roma è a quota 98.

Alternanza di risultati equilibratissima negli ultimi precedenti, con 3 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte nelle ultime 7 partite a Roma. Tuttavia, l'Olimpico è stato piuttosto indigesto se si allarga lo sguardo, dato che negli ultimi 26 anni (cioè dalla stagione in cui Tabarez prese le redini della squadra) il Milan si è imposto solo in 6 occasioni.

L'ultimo precedente risale al 31 ottobre del 2021 quando il Milan vinse per 2-1 con gol di Ibrahimovic e Kessié. Per la Roma arrivò il gol dell'ex Stephan El Shaarawy, quando ormai il tempo era praticamente finito. La vittoria del Milan in casa della Roma con maggiore scarto risale al 25/02/1990, quando con un'autorete di Tempestilli, due gol di Van Basten e uno di Massaro, i rossoneri si imposero per 4-0; in quell'occasione non si giocò all'Olimpico, ma in via eccezionale allo Stadio Flaminio, per i lavori precedenti all'imminente Mondiale di calcio.

La sconfitta più pesante invece risale al 03/05/1998, quando i giallorossi di Zeman inflissero un sonoro 5-0 al Milan di Capello. Per ben tre volte il Milan riuscì a ribaltare una partita partendo da un parziale di primo tempo negativo: il 03/05/1964 vinse 3-2 (tripletta di Amarildo) dopo essere stato sotto 2-0, mentre il 09/04/1972 il Milan ribaltò uno 0-1 vincendo 2-1. Il terzo precedente è più illustre, e risale alla Finale di andata di Coppa Italia 2002-03, quando il Milan si impose 4-1 grazie anche ad una doppietta di Serginho, ma ad andare in vantaggio fu la Roma con Francesco Totti.

In due occasioni fu la Roma a ribaltare il risultato, sempre partendo da un fine primo tempo di 1-0 per il Milan. In entrambe le occasioni, che risalgono all'ottobre 1952 e al dicembre 1954, il risultato finale fu 2-1. Nel 1954-55 il Milan ebbe una partenza eccezionale in campionato, e dopo 10 giornate si trovava in testa alla classifica con 9 vittorie e 1 pareggio, esattamente come il Milan di Pioli di questa stagione. Record eguagliato quindi, che ci auguriamo di battere. L'avversario dell'undicesima giornata di quella stagione fu la Roma all'Olimpico, che interruppe quella serie vincendo per l'appunto 2-1; quel Milan vinse lo Scudetto alla fine, dopo quella partenza eccezionale.

Indimenticabile anche il Roma-Milan 1-2 della Befana 2004, quando il Milan vinse grazie alla doppietta di Shevchenko, con in mezzo la rete di Antonio Cassano per la Roma; quella vittoria si rivelò decisiva per la conquista dell'unico Scudetto firmato Ancelotti. I ricordi tricolori del Milan passano dall’Olimpico anche relativamente all’ultimo scudetto (2011): lo 0-0 a Roma (07/05/2011) proclamò il Milan Campione d’Italia per la diciottesima volta.

STATISTICHE SUI PROTAGONISTI

Dieci giocatori rossoneri esordirono in un Roma vs Milan all'Olimpico; tra di loro anche Federico Giunti (27/02/1999) e David Beckham (11/01/2009). Chiusero la loro esperienza in un Roma vs Milan dieci giocatori milanisti, tra cui citiamo Omero Tognon (13/05/1956), Robinho (25/04/2014) e Luiz Adriano (12/12/2016). Segnarono il loro primo gol rossonero in casa della Roma 6 giocatori: Giovanni Clocchiatti (06/04/1947), Gilberto Noletti (27/12/1964), Lino Golin (05/05/1968), Ottavio Bianchi (28/10/1973), Juraj Kucka (09/01/2016) e il nostro capitano Davide Calabria (25/02/2018).

Segnarono il loro ultimo gol rossonero ai giallorossi in trasferta 6 giocatori: Giovanni Clocchiatti (06/04/1947), Hector Puricelli (10/10/1948), Amos Mariani (27/04/1958), Fabio Capello (05/12/1979), Francesco Coco (27/05/2001), Alessandro Nesta (29/10/2011). La Roma è la squadra che ha avuto più espulsioni nelle partite contro il Milan, ben 21, ma solo 7 di queste sono avvenute all'Olimpico, e solo in un caso la Roma riuscì a vincere lo stesso (nel 2012-13 finì 4-2, l'espulsione per rosso diretto a Marquinhos avvenne sul 4-0).

18 invece le espulsioni di rossoneri contro la Roma, 8 delle quali avvenute a Roma. L'ultima risale alla scorsa stagione, il doppio giallo inflitto a Theo Hernandez, nonostante il quale si riuscì a portare a casa i tre punti. Il 31/12/1966 il Milan finì in 9 contro 11, ma vinse 1-0 con gol di Rivera; il 27/05/2001, anno in cui la Roma vinse il suoultimo Scudetto, il Milan chiuse in 9 contro 10, ma la partita finì 1-1 (Francesco Coco per il Milan e pareggio di Vincenzo Montella, espulsi Kaladze e Serginho entrambi per rosso diretto). Solo in un caso un giocatore del Milan riuscì a segnare una tripletta all'Olimpico: fu Amarildo (03/05/1964), che come detto in precedenza ribaltò il provvisorio 2-0 giallorosso (2-3 finale). Nove le doppiette, firmate Degano, Chiodi, Virdis, Van Basten, Weah, Serginho, Shevchenko, Pato ed Ibrahimovic.

Arbitrerà la sfida Orsato di Schio, sarà la 37ma volta che dirigerà il Milan. Finora 13 vittorie, 15 pareggi e 8 sconfitte. In questa stagione Orsato ha diretto la vittoria sulla Juventus per 2-0 nella nona giornata e il pareggio esterno per 2-2 in casa del Lecce alla 18ma. Ci sono due precedenti con la Roma, entrambi all'Olimpico: nel 2016 finì 1-1 con gol di Rudiger al 4' e di Kucka al 50', e nel 2019 finì invece 2-1 per la Roma con gol di Dzeko e Zaniolo, per i rossoneri il pareggio momentaneo di Theo Hernandez.