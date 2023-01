SAL-MIL (0-2): al 58' il VAR annulla il 3-0 di Brahim Diaz

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Al 58', il Milan aveva trovato il gol del 3-0, ma il VAR lo ha annullato per fuorigioco: dagli sviluppi di un calcio di punizione dalla fascia sinistra, il pallone arriva in mezzo all'area sui piedi di Tomori che calcia verso la porta, a due passi dalla linea c'è Brahim Diaz che batte Ochoa, ma lo spagnolo era in posizione di offside. Inizialmente l'arbitro aveva concesso la rete, ma poi è intervenuto il VAR che ha tolto il gol di Diaz.