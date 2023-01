MilanNews.it

Dopo 72' termina la partita di Davide Calabria, rientrato in campo dopo tre mesi e autore di una buonissima prestazione. Al suo posto dentro Matteo Gabbia che giocherà in mezzo alla difesa con Fikayo Tomori, mentre Pierre Kalulu scala a destra come terzino.