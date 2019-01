Salvini contro la Supercoppa in Arabia: "Una schifezza. Calcio servo di business e tv"

Il vice premier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, si lancia contro la disputa della Supercoppa Italiana in Arabia Saudita e lo fa nel suo ultimo video postato sulla sua pagina Facebook: "Che la Supercoppa italiana si giochi in un paese islamico dove le donne non possono andare se non accompagnate dagli uomini è una tristezza, una schifezza. Io quella partita non la guardo, è un calcio servo di business e televisione. Un futuro simile in Italia per le nostre figlie non lo voglio".