SAM-MIL (0-1): doppio giallo per Leao, rossoneri in 10. Il portoghese salterà il Napoli

© foto di www.imagephotoagency.it

Non poteva iniziare peggio il secondo tempo del Milan che resta in 10 per l'espulsione per doppio giallo di Rafael Leao: il portoghese, già ammonito, ha provato la rovesciata, colpendo però in pieno volto Murillo e così l'arbitro Fabbri ha estratto il secondo giallo per portoghese che salterà quindi il prossimo match contro il Napoli.