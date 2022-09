MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Secondo cambio nel Milan al 71': Stefano Pioli toglie Charles De Ketelaere e inserisce Ismael Bennacer per rinforzare il centrocampo. I rossoneri sono avanti nel risultati, ma stanno giocando praticamente da inizio secondo tempo in uno in meno per l'espulsione di Leao.