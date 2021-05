Il Milan fa subito il terzo goal! Grande inizio di secondo tempo dei rossoneri culminato, con il goal al mnuto 49, di Brahim Diaz: recupero palla in avanti di Kessie su Linetty e assist perfetto per il 21 rossonero, il quale, a sua volta, non può sbagliare a tu per tu con Sirigu. Torino 0-3 Milan!